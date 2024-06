Ein größerer Straßenausbau wirft seinen Schatten voraus. Die Essinger Straße, die einen Teil der Offenbacher Ortsdurchfahrt ausmacht, soll samt der Gehwege ausgebaut werden. Geschätzt fast 2,8 Millionen Euro soll das Projekt kosten, das in den Jahren 2026 bis 2028 realisiert werden soll. Schon in diesem Jahr steigt die Gemeinde in die Planungen des Ausbaus ein, die sich das Kuseler Ingenieurbüro 190.000 Euro kosten lässt. Auf jenes Unternehmen hat sich der Gemeinderat kürzlich verständigt. Der andere Teil der Ortsdurchfahrt, die Hauptstraße, ist in den Jahren zwischen 2018 und 2020 ausgebaut worden. Damals waren Ortskundige wegen der Vollsperrung unter anderem auf die Schleichwege Böhlweg und Brühlfahrt ausgewichen, was für Debatten im Dorf sorgte. Die Wirtschaftswege sollen nach Planungen der Gemeinde ebenfalls in absehbarer Zeit ausgebaut und zu Gemeindestraßen aufgewertet werden.