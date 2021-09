„Vom Rebenmeer zum Wattenmeer“, unter diesem Motto startet die Oldtimer-Zuverlässigkeitsfahrt am Samstag, 4. September, 9 Uhr, von Maikammer zur Partnergemeinde nach Pellworm.

22 Teams haben sich angemeldet, so der Automobil-Club Maikammer im ADAC (ACM), der die Fahrt organisiert. Die Leitung hat der Vorsitzende, Wolfgang Rheinwalt. Es sind acht Tagesetappen vorgesehen, die Fahrt verläuft durch neun Bundesländer. Maikammers Bürgermeister Karl Schäfer (CDU) wird laut ACM in Husum zu der Gruppe dazu stoßen und die beiden Tage auf Pellworm dabei sein.

Der Tross werde jeden Tag mit einem Sektfrühstück und einem Weinempfang verwöhnt, heißt es in der Ankündigung. Die Weine und Sekte würden von Weingütern aus Maikammer, der Genossenschaft Deutsches Weintor Ilbesheim und dem Weingut Bremer, Zellertal, gespendet. Damit soll auch Werbung für die Region und den Wein gemacht werden.

Jetzt zum dritten Mal

Die Partnerschaft zwischen Maikammer und Pellworm besteht seit 2010, die Oldtimer-Fahrt wurde 2012 zum ersten Mal organisiert, 2016 ein zweites Mal. Ein Team mit Manfred und Doris Schwaab, Ludwig Weißbrod, Wolfgang Weigelt, Kurt Anslinger, Dietmar Müller, Hans-Martin Kuby und Wolfgang Rheinwalt hat sich Anfang des Jahres an die Arbeit gemacht, um die dritte Auflage der Tour zu organisieren.

Start am Samstag um 9 Uhr ist am Parkdeck neben der Verbandsgemeindeverwaltung. Mit am Start sind zwei Vorkriegsfahrzeuge, ein Ford Model A Cabrio, Baujahr 1929 (ältestes Fahrzeug von Werner + Siegrid Zöllner aus Geldern) und ein Chevrolet AE Independence, Baujahr 1930, mit Robert und Gabi Braun aus Haßloch.