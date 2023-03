In der Rhodter Straße kollidierte am Montagabend kurz vor 22 Uhr ein 59 Jahre alter Autofahrer mit am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme gab er gegenüber der Polizei an, dass er durch den Gegenverkehr sowie wegen der Radiobedienung abgelenkt gewesen wäre. Wegen seiner unsicheren Gangart und seiner verwaschenen Aussprache schöpften die Polizisten Verdacht und boten ihm einen Alkoholtest an. Dieser ergab 1 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 20.000 Euro.