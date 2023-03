Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In zwei Jahren soll das Freizeitcenter in Bornheim abgerissen werden. Ein Investor plant dort Wohn- und Geschäftshäuser. Doch bis dahin kann noch munter Bowling, Minigolf, Squash und Co. gespielt sowie im Restaurant geschlemmt werden. Und der neue Pächter macht schon Pläne für die Zeit danach.

Ein Nicht-Pfälzer, der keinen Alkohol mag. Na, da hat sich das Freizeitcenter in Bornheim ja einen neuen Wirt angelacht. Nein, Spaß beiseite. Er sei super von den Stammgästen angenommen