Werner Carl hat wieder gemordet. Zum Glück nur auf dem Papier. Der Hainfelder hat seinen dritten Krimi vorgelegt, der in der Südpfalz spielt und in dem Kriminalhauptkommissar Karl Kerner – die Namensähnlichkeit ist kein Zufall – als Leiter einer Landauer Mordkommission seine Fälle löst. „Ich finde das Team sympathisch“, sagt Carl. Der Kommissar und seine Kolleginnen und Kollegen haben also ein Eigenleben entwickelt.

Seine ersten Leichen hatte Autor Werner Carl am Geierfelsen abgelegt und im Silzer See treiben lassen. Jetzt gibt es einen Toten auf der Rietburg. Der stammt aus Maikammer,