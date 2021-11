Im Dekanat Bad Bergzabern sind Strukturen geschaffen worden, um Pfarrämter zu entlasten. So wird die Verwaltung der protestantischen Kitas im Dekanat zentral übernommen. Auch über andere Neuerungen wurde bei der Bezirkssynode des Kirchenbezirks in der Wasgauhalle Kapellen-Drusweiler gesprochen.

„Wir haben nicht nur sinkende Mitgliederzahlen durch Austritte und den demografischen Wandel, sondern auch Rückgänge beim Pfarrpersonal“, fasste Dekan Dietmar Zoller den Ist-Zustand der Evangelischen Kirche in der Pfalz zusammen. Nicht nur die Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern auch die Ehrenamtlichen der Synode sind offen für neue Wege, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.

So stellte Gemeindepfarrer Henning Lang aus Minfeld und Winden dem Gremium vor, wie Konfirmandenarbeit in Zukunft aussehen könnte. Die Idee sei in einer Arbeitsgruppe auf der Pfarrklausur entstanden. „Wir wollen einen Baukasten mit Modulen anbieten“, erklärte Lang. Pfarrer hätten die Option, ihre Konfirmanden weiterhin selbst zu unterrichten oder Konfitage und Freizeiten zu nutzen, die zentral von einigen Haupt- und Ehrenamtlichen angeboten würden.

Eine Arbeitsgruppe wird eingerichtet, die sich damit beschäftigen soll, wie Gottesdienste im Kirchenbezirk zeitlich abgestimmter und zielgruppenorientierter stattfinden könnten. Dabei sollen auch andere Formate berücksichtigt werden. „Bei einem Gottesdienst zum Weinfest etwa kommen immer mehr Leute und auch andere Leute als sonst“, sagte Zoller.