Die St. Martiner Straße in Maikammer wird probeweise Einbahnstraße, und zwar vom Einmündungsbereich Friedhofstraße bis zum Marktplatz, also in West-Ost-Richtung.

Außerdem soll die Geschwindigkeit dort auf 20 km/h begrenzt werden. Radfahrer dürfen auch in entgegengesetzter Richtung fahren. Die Testphase soll zunächst für ein Jahr gelten, von 1. Juli bis 30. Juni 2022.

Bürgermeister Karl Schäfer wies im Rat auf die Parkprobleme in dem Abschnitt hin, besonders seit die Postagentur dort angesiedelt ist. Die Gemeinde sei jedoch froh, die Post vor Ort zu haben und wolle außerdem die Geschäfte stärken. „Jede Einbahnstraßenregelung ist gewöhnungsbedürftig“, erklärte Schäfer. Doch in dem Bereich seien sehr viele Fußgänger unterwegs. Markus Sell (SPD) stimmte dem Vorschlag zu. Man müsse jedoch die Entwicklung der Situation in der Hartmannstraße im Auge behalten. Es sei nicht auszuschließen, dass dort dann die Probleme weiter zunähmen.

Zustimmung kam auch von Gerhard Kruppenbacher (CDU). Schwierig finde er nur, dass es so viele unterschiedliche Tempo-Vorschriften in Maikammer gebe. Schäfer erklärte, dass eine einheitliche Regelung nicht möglich sei, schon deshalb weil für die Tempo-Reduzierung auf Landesstraßen nachgewiesen werden müsse, dass die Lärmbelastung höher sei als zulässig. Der Rat stimmte der Einbahnstraßenregelung einhellig zu.