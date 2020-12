Von Bahnhof zu Bahnhof, die ganze Woche, teilweise mit W-Lan: Neue Busse und neue Buslinien sollen die Menschen in der Südpfalz mobiler machen. Über Hoffnung auf vier Rädern.

Blau ist die Farbe der Treue, und auch wenn die neuen Busse der Südpfalzlinien eher babyblau ausfallen, die Grundaussage bleibt: Wir fahren für euch – gerade in diesen Zeiten. Und es gab ja schon mal bessere Zeiten für den Öffentlichen Personennahverkehr, weil sich wegen dieses Virus gerade ziemlich viele überlegen, ob sie in Bus oder Bahn einsteigen. Dennoch freuen sich viele Kommunalpolitiker über den neuen Nahverkehrsplan, der am Sonntag startet. Zu diesen Kommunalpolitikern zählt auch Dietmar Seefeldt (CDU). Es sei ein wichtiger Schritt, sagt der Landrat der Südlichen Weinstraße, und blickt besonders auf die Verbandsgemeinde Herxheim, in der gleich zwei brandneue Buslinien die Mobilität der Menschen verändern sollen.

Gemeint ist erstens die Linie 553, die die Bahnhöfe Rohrbach und Rülzheim über Herxheim miteinander verbinden wird – täglich im Zwei-Stunden-Takt. Damit erhalten Pendler bessere Anbindungen, die etwa von Rohrbach aus mit der Bahn nach Karlsruhe oder Neustadt möchten – oder von Rülzheim aus nach Germersheim oder Wörth. Eine gute Nachricht. Denn erst vor wenigen Tagen wurde die Reaktivierung der Bahnstrecke von Landau nach Herxheim mit einer zumindest auf dem Papier möglichen Anbindung an die Stadtbahn über Rülzheim verworfen.

Kleinbusse werden eingesetzt

Neu daran ist nicht nur die Linie selbst, sondern auch der Fakt, dass auf der 553 Kleinbusse eingesetzt werden – mit 14 Sitz- und zehn Stehplätzen. Der Hinweis ist wichtig, denn Bürger kritisieren immer wieder mal, dass sich riesige Busse mit geschätzt drei Fahrgästen durch enge Gassen drücken. Das war auch bei der Debatte um den Altstadt-Shuttle in Landau so. Der Geisterbus-Eindruck soll mit den kleineren Fahrzeugen vermieden werden.

Auch auf der neuen Linie 554 sollen Kleinbusse eingesetzt werden. Diese Fahrzeuge werden künftig den Rohrbacher Bahnhof über Herxheim mit jenem in Kandel verbinden – ebenfalls im Zwei-Stunden-Takt täglich. Bei der bereits bestehenden Linie 555 werden die Busse künftig im 20/40-Minuten-Takt von montags bis freitags von Landau über Queichheim, Offenbach und Herxheim nach Rheinzabern fahren. An Samstagen verkehren die Busse der Linie im Stundentakt, an Sonntagen im Zwei-Stunden-Takt. Die Herxheimer Linien werden künftig von den Busfirmen Hetzler (Herxheim) und Pfadt (Germersheim) bedient.

Echtzeitdaten über Bus-App

Die Linie 548 existiert bereits. Sie ist im Landkreis Germersheim von Bedeutung und verbindet die Bahnhöfe von Rheinzabern und Kandel. Wie bisher wird auch in den kommenden zehn Jahren – so lange gilt der Nahverkehrsplan – die DB Regio Bus Mitte die Linie bespielen. Das Neue ist, und das ist auch ein langsames Ankommen in der digitalen Wirklichkeit, von der Deutschland doch manchmal noch weit entfernt ist, dass die Busse über kostenloses W-Lan verfügen. Das teilt der für die Ausschreibung des Fahrplans zuständige VRN, der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, mit. Außerdem sind die Busse barrierefrei und verfügen über eine Klimaanlage, wobei es auch überraschend wäre, würde das nicht der Fall sein.

Für Kunden lohnen könnte sich die neue Echtzeitdatenlieferung: Wer etwa die VRN-App nutzt, erhält live Informationen übers Smartphone darüber, wo sich der Bus gerade befindet. Heißt: Sollte es mal drei Minuten später werden, sehen die Kunden das. Zudem sollen an Haltestellen digitale Anzeigetafeln die Abfahrtszeit vermelden.

Bus nach Weißenburg immer sonntags

Für die Region rund um Bad Bergzabern gibt es ebenfalls Neuerungen, etwa die: Die Busse der Linie 541 werden künftig einen schnelleren Weg durch Landau fahren, um die Anschlüsse am Landauer Hauptbahnhof zur halben Stunde und am Bahnhof in Bad Bergzabern zur vollen Stunde zuverlässig zu ermöglichen. Und dann noch das: Die bisher nur von Mai bis Oktober angebotenen Fahrtmöglichkeiten zwischen Bad Bergzabern und Weißenburg werden auf das ganze Jahr ausgeweitet. Die Busse der Linie 543 werden nun ganzjährig an Sonn- und Feiertagen im Ein-Stunden-Takt verkehren. Zuständig für diese Linien ist die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft, kurz QNV.

Staatssekretär Andy Becht (FDP) sagte bei der Vorstellung der Angebote: „Es werden bessere Zeiten kommen. Darauf bereiten wir uns damit vor.“

Info

Den neuen Fahrplan gibt als Broschüre und im Netz unter www.vrn.de.