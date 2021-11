In Maikammer soll ein Konzept für Standorte von Laien-Defibrillatoren erstellt werden.

„Eine schnelle Verfügbarkeit von Defibrillatoren kann bei einem Herzstillstand Menschenleben retten. Dies wurde uns bei der Fußball-Europameisterschaft sehr deutlich vor Augen geführt“, schreibt Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) in einer Pressemitteilung. Er will daher in der Ortsgemeinde ein dichtes Netz von Defibrillatoren-Standorten aufbauen. Die Standorte sollen so gewählt werden, dass ein zeitlich möglichst umfassender Zugriff auf die Geräte gewährleistet ist. Dies sei ist in den SB-Bereichen der VR-Bank Südpfalz und der Sparkasse Südpfalz gewährleistet.

Er habe daher mit den beiden Gespräche geführt, so Schäfer. Beide Geldinstitute hätten zugestimmt. Nachdem bereits auf dem Sportplatz in Maikammer ein so genannter AED-Defibrillator (Automatisierter Externer Defibrillator) installiert ist, sollen auch in den beiden Kindertagesstätten, der Kalmithalle und im Bürgerhaus je ein Gerät installiert werden. Denkbar sei auch die Bereitstellung von Defibrillatoren in örtlichen Geschäften und der Gastronomie und Hotellerie. Gespräche dazu liefen bereits.

Der DRK-Ortsverband habe zugesagt, dass er Schulungsveranstaltungen für die Anwendung der Defibrillatoren durchführen wird. Vorstellbar seien zwei bis drei Schulungstermine im Jahr. Dadurch sollen möglichst viele Bürger erreicht werden. Die Kosten für die Anschaffung der Geräte soll die Ortsgemeinde, unterstützt von der Bürgerstiftung Maikammer, übernehmen. Erste Spenden sind schon auf deren Konto eingegangen.

Info

Informationen zur Bürgerstiftung Maikammer über Telefon 06321 589911.