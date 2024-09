Mehr als 20 Jahre lang hat er das Edesheimer Freibad geleitet. Mit dem Ende der Badesaison beginnt für Timo Graf ein neues Abenteuer. Das wird nicht in der Südpfalz sein.

Timo Graf ist die Wehmut anzumerken. Der Abschied fällt ihm nicht leicht: von seinem Team, von „seinem“ Freibad in Edesheim und damit auch von den vielen Badegästen aus dem Ort und der Umgebung, die er dort kennenlernen durfte. „Die meisten von ihnen waren schon hier, da waren sie noch Kinder. Jetzt kamen sie dann mit ihrem eigenen Nachwuchs“, berichtet der Schwimmmeister. So vergeht die Zeit. Eine Zeit, in der etwas zusammengewachsen sei und viele Freundschaften geknüpft wurden.

In der Tat: Wer mehr als 20 Jahre lang den Sommer über am Beckenrand steht, und dabei noch den Betrieb leitet, ist im Ort und in der Umgebung bekannt. Vermutlich noch mehr als der aktuelle Ortsbürgermeister in Edesheim, wie Timo Graf mit einem Augenzwinkern anmerkt. Wenn man bedenkt, dass der Ortschef erst seit Kurzem im Amt ist. Und die Tatsache, dass Timo Graf auch in der Umgebung beruflich tätig war und sich ehrenamtlich engagierte. Bis vergangene Woche noch war er Vorsitzender des Südhaardter Sportvereins. In Dammheim, wo der gebürtige Landauer das Fußballspielen lernte, trainierte er zuletzt die Damenmannschaft.

Per Zufall den Job ergattert

Auch beim Schwimmen war Landau Ausgangspunkt seiner beruflichen Laufbahn. Alles begann dabei im Freizeitbad La Ola, wo Timo Graf als Rettungsschwimmer tätig war. Dort machte er die Bekanntschaft mit Günter Alexander, der vielen Südpfälzern ein Begriff ist. Fast 30 Jahre war er Betriebsleiter des Herxheimer Waldfreibads. Er wurde zu seinem Ausbilder, berichtet Timo Graf. „Er hat mich geformt und ist mein Ratgeber geblieben, er hat immer ein offenes Ohr für mich.“

Timo