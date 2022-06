Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der VG Offenbach veranstaltet der Seniorenbeirat am Donnerstag den ersten Musikalischen Jubiläumstreff. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Hof Hauptstraße 70 in Hochstadt. Unter anderem wir die Singgruppe des Mehrgenerationenhauses Offenbach und Nostalgie in Blech auftreten. Es wird außerdem weitere Jubiläumstreffs geben. Am 29. Juni in der Dalberghalle in Essingen, am 20. Juli im Kulturzentrum in Offenbach und am 27. Juli im Dorfgemeinschaftshaus in Bornheim.