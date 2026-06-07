Das Annweilerer Museum unterm Trifels ist um ein Kunstwerk reicher: Museumsleiter Sven Gütermann durfte ein Aquarell des Pfälzer Malers Christoph Kröwerath entgegennehmen, das die Burgdreifaltigkeit Trifels, Anebos und Scharfenberg zeigt. Wie aus einer Mitteilung des Museums hervorgeht, stammt das Bild aus dem Privatbesitz von Ulrika Bahl aus Neustadt. Der Künstler, der 1876 in Rotterdam geboren wurde und später in Ludwigshafen lebte und wirkte, war laut Mitteilung mit dem Großvater Bahls befreundet. Immer wieder schenkte der Maler seinem Freund Bilder. Eines davon war das jetzt in Annweiler übergebene Aquarell aus dem Jahr 1936, das Bahl einst zum Antritt ihres Schuldienstes von ihrem Großvater bekam. 30 Jahre lang hing es in ihrem Wohnzimmer, nun trennte sie sich davon. „Bei der weithin bekannten Burgdreifaltigkeit dachte ich mir: Was liegt da näher, als es dem Museum unterm Trifels in Annweiler zu überlassen?“, wird Bahl in der Mitteilung zitiert. Museumsdirektor Gütermann zeigt sich erfreut über den Neuzugang, der in einem sehr guten Zustand und vom Künstler signiert sei.