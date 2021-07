Die Preis für das Mittagessen an Grundschulen in der Verbandsgemeinde Offenbach wird angeboten. Das hat der VG-Rat kürzlich beschlossen.

Ganztageskinder der Grundschule Offenbach zahlen ab dem Schuljahr 2022/23 einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 55 statt bislang 52 Euro. Für das kommende Schuljahr sind in der Einrichtung 75 Ganztageskinder angemeldet, in der betreuenden Grundschule sind es 15 Mädchen und Jungen. Sie werden ebenso wie die Kinder der Grundschule Hochstadt ab dem darauffolgenden Schuljahr 4,70 statt 4,50 Euro pro Essen bezahlen.

Darüber hinaus wurde der Vertrag mit dem Caterer „Soho“ aus Landau fortgesetzt. Geprüft werden soll, ob die Kinder der Hainbachschule Hochstadt von der in unmittelbarer Nähe gelegenen Kindertagesstätte mitversorgt werden können. Aufgrund der bis dato geringen Anzahl an Essen, zuletzt fünf, liefert der Caterer nämlich nicht an die Schule.