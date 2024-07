Der Gemeinderat Niederotterbach hat in seiner Sitzung am Montagabend einen neuen Bürgermeister gewählt. Der Vater übergibt den Staffelstab an seinen Sohn.

15 Jahre lang war Rudolf Schwöbel Ortsbürgermeister in Niederotterbach. Dass er nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht, hatte er frühzeitig angekündigt. Weil es bei der Kommunalwahl am 9. Juni keinen Kandidaten für seine Nachfolge gab, musste am Montagabend der Gemeinderat ran.

Das Gremium wählte den 44-jährigen Business-Development-Manager Martin Schwöbel einstimmig bei zwei Enthaltungen zum neuen Ortsbürgermeister, wie der Sohn des bisherigen Amtsinhabers auf Nachfrage mitteilt. „Es ist jetzt erstmal wichtig, dass wir alle auf einen Nenner kommen“, sagt er im Hinblick auf die großen Themen der kommenden fünf Jahre. Deshalb werde er zunächst das Gespräch mit dem Gemeinderat suchen.

Zum ersten Beigeordneten wurde Tobias Diehlmann gewählt. Er setzte sich laut Martin Schwöbel mit fünf zu zwei Stimmen gegen Jochen Cremer durch. Wer für Schwöbel in den Rat nachrückt, steht noch nicht fest.