Die 330-Seelen-Gemeinde Niederotterbach braucht einen neuen Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters. Der potenzielle Nachfolger von Rudolf Schwöbel, der nicht mehr antreten wird, hat nämlich seinen Rückzug verkündet.

Mit Blick auf die Kommunalwahlen am 9. Juni werden beinahe täglich Kandidaten für den Posten als Ortsbürgermeister bekanntgegeben. Anfang März reihte sich auch Niederotterbach in die Liste der Gemeinden ein, in denen es einen Anwärter auf den Chefsessel im Rathaus gibt. Ansgar Gast erklärte, dass er als unabhängiger Kandidat antreten werde. Am Mittwochabend verkündete der 53-jährige Diplom-Betriebswirt allerdings seinen Rückzug. „Mit großem Bedauern ziehe ich aufgrund von beruflichen Gründen meine Kandidatur für das Amt des Ortsbürgermeisters von Niederotterbach zurück“, heißt es in einer von Gast verschickten Mitteilung. „Wenn ich etwas mache, dann will ich es richtig machen“, erklärt Gast auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Er habe aber gemerkt, dass er das Amt mit seinem Beruf nicht unter einen Hut bringe.

Damit steht Niederotterbach zunächst ohne Bürgermeisterkandidat da. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endet am 22. April. So lange bleibt also noch Zeit, einen neuen Bewerber zu finden.