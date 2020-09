Der Ausbau der Marktstraße soll bis zum 10. September fertig sein. Darüber informierte auf Anfrage der Maikammerer Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU). Der Ausbau ist Teil einer umfassenden Sanierung der Ortsmitte. Das Kernstück ist die Neugestaltung des Marktplatzes, der ein neues Pflaster erhält. Der Platz soll bis Ende Januar fertig sein, so Schäfer. Die Kosten für das Projekt werden auf 1,26 Millionen Euro geschätzt, darin inbegriffen sind die Kosten für die Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen, für die Strom- und Gasleitungen und für den Anschluss an das Nahwärmenetz. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Marktstraße im sanierten Bereich zur Einbahnstraße in Richtung Osten.