Marietta Heid-Gensheimer wurde mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Ehrhalten hat die Offenbacherin die Ehrennadel in Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Dienste der Gemeinschaft.

Landrat Dietmar Seefeldt hat am Mittwoch im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz an Marietta Heid-Gensheimer verliehen. Die Auszeichnung fand im Queichtalmuseum Offenbach statt, unter den Gästen waren neben Familienmitgliedern auch Bürgermeister Axel Wassyl sowie die Beigeordneten der Orts- und Verbandsgemeinde, Marco Gensheimer und Pia Werling.

Seefeldt stellte bei der Veranstaltung das vielfältige Engagement von Marietta Heid-Gensheimer dar: Seit dem Jahr 2006 ist sie die Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde Offenbach. In der Zuständigkeit der Ehrenbeamtin liegen aktuell die Geschäftsbereiche Kultur, Soziales, Sport, Kinder, Jugend, Senioren und Tourismus. Heid-Gensheimer ist damit unter anderem verantwortlich für das Mehrgenerationenhaus (MGH) . Dort wird ein umfassendes Beratungs-, Bildungs-, Qualifikations-, Freizeit-, Kultur, sowie Betreuungs- und Begegnungsangebot für Menschen unterschiedlichster Altersgruppen sowie unterschiedlichster Herkunft geboten. „Die Besucherzahlen steigen kontinuierlich, denn das Angebot im MGH wird stetig erweitert und verändert, um es dem Bedarf der Menschen vor Ort anzupassen“, hob Seefeldt hervor.

Seit 45 Jahren karnevalistisch aktiv

Außerdem ist Heid-Gensheimer seit 45 Jahren im karnevalistischen Tanzsport tätig, war unter anderem in Offenbach und Mannheim erfolgreiche Trainerin, hatte eine Leitungsposition in der Jury beim Bund Deutscher Karneval inne und war im Präsidium der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine. Der Landrat ergänzte: „Dieser Vereinigung gehören bundesweit fast 400 Vereine an und Marietta Heid-Gensheimer ist so bis heute nicht nur bei nahezu allen in der Branche bekannt, sondern auch als Beraterin gefragt. Übrigens war sie auch schon mitverantwortlich für Fernsehsitzungen.“

Eines der ersten Mitglieder der FWG Offenbach

Auch das politische Engagement von Heid-Gensheimer reicht mehrere Jahrzehnte zurück: Sie trat 1979 in die FWG Offenbach ein, war eines der ersten Mitglieder. 1993 wurde sie erstmals als Beisitzerin in den Vorstand der FWG Offenbach gewählt. Seit 2004 ist sie im Gemeinderat, seit 2006 Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde, seit 2019 Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Offenbach. 2009 hatte sie den Vorsitz des Festausschusses der 1225-Jahr-Feier der Ortsgemeinde inne. Sie wurde zudem kürzlich in den Aufsichtsrat der Lebenshilfe Südliche Weinstraße berufen.

„Die von Marietta Heid-Gensheimer für die Allgemeinheit geleisteten, hervorragenden Dienste erhalten mit der Verleihung dieser staatlichen Auszeichnung eine angemessene öffentliche Würdigung. Dass ich die Ehrennadel überreichen darf, freut mich besonders, herzlichen Glückwunsch, liebe Marietta!“, schloss der Landrat.