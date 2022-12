Ein 64-jähriger Herxheimer ist am Freitagabend bei einem Hausbrand in der Flörsheimer Straße ums Leben gekommen. Eine Person konnte gerettet werden.

Sie war im Homeoffice, als bei ihr jemand gegen 18.30 Uhr Sturm klingelte, schildert eine Nachbarin. Sie glaubte, es sei nur der Postbote. Doch kaum hatte sie die Tür geöffnet, habe sie schon die Flammen gesehen – und wenige Augenblicke später die herbeieilende Feuerwehr, die bereits von verschiedenen Menschen alarmiert worden war. Es musste schnell reagiert werden, berichtet Wehrleiter Jürgen Fink. Der Brand, der im Erdgeschoss des Anwesens ausgebrochen war, drohte auf angrenzende Häuser überzugreifen. „Wir haben das sehr schnell verhindern können“, berichtet Fink. Mit insgesamt 70 Leuten aus Herxheim und Umgebung sowie 15 Fahrzeugen sei die Feuerwehr im Einsatz gewesen.

Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung konnten die Brandschützer nicht gleich in das Innere des Gebäudes. Glücklicherweise hatten Nachbarn vor dem Eintreffen der Wehrleute die Person retten kennen, die in der Einliegerwohnung des Objektes lebte, das sich in der Flörsheimer Straße, ganz in der Nähe des Hugo-Ball-Platzes befindet. Der zweite Mann, der im Haus wohnte, wurde von den Brandschützern zwar gefunden und ins Freie gebracht. Die Rettungskräfte versorgten ihn. Die Kriminalpolizei informierte jedoch später am Abend, dass er verstorben sei.

Im Internet kursieren bereits einige privat aufgenommene Videos, die das Haus im Flammenmeer zeigen. Anwohner berichten, wie Nachbarn in einer gemeinsamen Aktion gewarnt beziehungsweise gerettet wurden.

Die Kriminalpolizei schätzt den Schaden auf rund 750.000 Euro. Zwei Tage nach dem Vorfall gibt es keine neuen Informationen. Das Gutachten des Brandsachverständigen stehen aus, abgewartet werde zudem die Obduktion.