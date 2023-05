Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wunderschön blau blüht sie am Straßenrand und lockt viele Insekten an: die Wegwarte. Doch in der vergangenen Woche fiel sie Mäharbeiten zum Opfer. Sollte der Landesbetrieb Mobilität zum Erhalt der Artenvielfalt nicht mehr Fingerspitzengefühl walten lassen?

Leser Wilfried Krell ist verärgert. Und zwar über das Vorgehen der Straßenmeisterei Kandel. Diese habe in der vergangenen Woche an der Landstraße 546 zwischen Steinfeld