Der Lions-Club Annweiler ist zufrieden mit seinem nunmehr elften Adventskalenderverkauf. Nach Angaben des Clubs waren die 2500 Adventskalender für den guten Zweck bereits mehrere Tage vor dem eigentlichen Verkaufsschluss vollständig ausverkauft. Das Kalendermotiv hatte bereits zum dritten Mal in Folge der in Annweiler ansässige Künstler Alexander Solotzew dem Serviceclub zur Verfügung gestellt. Zum Erfolg beigetragen hätten aber auch die vielen Sponsoren, die Preise zur Verfügung gestellt hatten. Der Reinerlös des Kalenders wurde nach Angaben des Clubs für wohltätige Zwecke im Bereich der Verbandsgemeinde Annweiler eingesetzt. So wurden rund 7000 Euro an bedürftige Familien verteilt, 1000 Euro wurden der Tafel Annweiler für deren Zwecke zur Verfügung gestellt und 1000 Euro gingen an die Kinder- und Jugendhilfe der Diakonissen Neustadt-Speyer zur Unterstützung von deren Einrichtung in Queichhambach. Gewinne können noch bis 31. Januar bei den jeweiligen Sponsoren abgeholt werden.