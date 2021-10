Zum zweiten Mal hat der Lions Club Annweiler einen Förderpreis ausgeschrieben, dessen Ziel es ist, das Engagement Jugendlicher aus der Verbandsgemeinde, die selbstlos ihre Zeit und ihr Können für andere einsetzen, zu honorieren und deren Projekte sichtbar zu machen. 2021 gewonnen hat die Schülervertretung der Realschule plus Annweiler um Schülersprecher Janosch Sinpru, die sich für ihre ausgerufenen Ziele Umweltschutz und Gleichbehandlung aller Menschen engagiert einsetzten. So sei es durch verschiedene Aktionen gelungen, die Schule in das Netzwerk „Schule ohne Rassismus“ zu integrieren und als „Nachhaltige Schule“ auszuzeichnen. Der offizielle Festakt in der Schule ist am 8. Oktober ab 18 Uhr im Foyer.

Der Lions Club will den Jugendförderpreis 2022, 2023 und 2024 erneut ausschreiben. Die detaillierten Ausschreibungsunterlagen werden Anfang des kommenden Jahres unter https://www.lions.de/web/lc-annweiler/jugendförderpreis veröffentlicht.