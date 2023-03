Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen eines Unfalls in Rülzheim ließ die Deutsche Bahn mehrere Brücken auf Wirtschaftswegen in den Landkreisen sperren. Das erschwert den Landwirten die Arbeit. Wer ist betroffen? Und was können die Verbandsgemeinden dagegen tun?

Ende Oktober touchierte ein Traktor das Geländer einer Sandsteinbrücke