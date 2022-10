Nach einem Verkehrsunfall musste die Bahnstrecke bei Rülzheim gesperrt werden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, touchierte am Donnerstag gegen 9 Uhr ein 42-jähriger Traktorfahrer aus dem Landkreis Germersheim mit einer am Traktor angebrachten Scheibenegge das Geländer einer Brücke entlang des Wirtschaftsweges zwischen der L540 und der B9. Infolge dessen wurden die Scheibenegge sowie die Brücke beschädigt. Da das Brückengeländer instabil war, wurde die Feuerwehr zur Absicherung verständigt. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt. Infolge des Unfalls fielen Bruchstücke der Brücke in das darunter befindliche Gleisbett, weshalb durch die Deutsche Bahn der Bahnverkehr bis zur Freigabe der Strecke eingestellt wurde.