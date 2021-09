Das Landhotel Hauer in Oberhofen ist ab sofort mit vier Sternen klassifiziert. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und Dehoga-Präsident haben in dieser Woche 21 gastgewerbliche Betriebe in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Neben dem Landhotel Hauer wurde an der Südlichen Weinstraße auch das Hotel-Restaurant Castell in Leinsweiler höher klassifiziert.

Anstatt in der Kategorie drei Sterne wird das Hotel-Restaurant Castell künftig in der der Klasse drei Sterne Superior geführt. Aus genau dieser Katgeorie folgte bei Hauer jetzt die Höherkassifizierung auf vier Sterne.

Adam Hauer hat 2015 den Landgasthof Wilker übernommen und führt ihn zusammen mit seiner Frau Martina als Landhotel Hauer. Ursprünglich stammen die Hauers aus München. Aus einem historische Bauernanwesen entstand nach längern Um- und Neubauarbeiten im Jahr 2001 das heutige Landhotel mit insgesamt 22 Komfortzimmern und Suiten, Restaurant, Gartensaal, Tagungsräumen, Hotelgarten und Innenhof-Terrasse. 2015 wurde das Hotel zusätzlich durch eine Wellness-Oase mit großer Panorama-Sauna, Dampfsauna, Tauchbecken, einer Infrarot- und Salzkabine sowie dem integriertem Ruhe- und Relaxbereich mit Sonnenterrasse erweitert.

Das Hotel-Restaurant Castell wurde 1992 vom Elke Pfenninger-Lauth und Gerhard Lauth gebaut und im Februar 1993 eröffnet. Seither führt das Ehepaar das Hotel mit Gourmetküche am Ortsrand von Leinsweiler.

Die Dehoga hat das Sterne-Bewertungssystem in Deutschland eingeführt. Fünf Sterne ist die höchste Klassifizierung.