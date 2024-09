Die Energiegesellschaft Hauenstein plant Solarparks am Waldrand. Mit einem Kniff will sie den schwierigen Genehmigungsweg umgehen. Aber geht das wirklich so einfach?

Das Thema sei ja hochkomplex, deswegen hätten es die Verantwortlichen in der Verbandsgemeinde Hauenstein wohl nicht durchdrungen, kommentiert Manfred Seibel die Pläne für vier Solarparks. Der Kreisbeigeordnete