Ab dem 17. Juni wird es jeden Samstag abgestimmte Busverbindungen von Kandel über Niederotterbach bis Bad Bergzabern geben. Wie die Kreisverwaltungen SÜW und Germersheim gemeinsam mitteilen, wird die Linie 547 viermal hin und zurück zwischen Kandel und Niederotterbach so fahren, dass es zeitlich abgestimmte Umsteigemöglichkeiten nach und von Bad Bergzabern in die Busse der neu organisierten Linie 544 gibt. „Damit haben wir endlich eine gute, kreisüberschreitende Wochenend-Verbindung durch den Viehstrich etabliert, die unter anderem auch für Gäste der Südpfalz interessant ist“, sagen die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (SÜW). Wer die neue Busverbindung zum Start am 17. Juni testen möchte, kann dies kostenlos tun.

Info

Die Fahrpläne stehen in Kürze im Internet unter www.vrn.de zur Verfügung, die Verbindungen gibt es unter anderem über die myVRN-App.