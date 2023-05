Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch in der kommunalen Kita Kugelstern in Edenkoben muss Platz geschaffen werden, um die neuen Vorgaben des Landes umsetzen zu können. Aus der Not wurde ein neues Angebot geboren. Die Eltern stehen förmlich Schlange.

In den Kitas im Land müssen auf absehbare Zeit alle Kinder durchgehend sieben Stunden am Stück betreut und mit einem Mittagessen versorgt werden. Deshalb sind viele Kommunen derzeit dran, mehr