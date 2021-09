Mit einem kindgerechten Gottesdienst der Gemeindereferentin Claudia Fischer hat die katholische Kindertagesstätte „Regenbogen“ ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert.

Die Ortsgemeinde Maikammer ist Eigentümerin und Bauträgerin der Einrichtung, während die Betriebsträgerschaft bei der katholischen Kirchengemeinde liegt. 2012 hat die Ortsgemeinde die Kindertagesstätte übernommen, saniert und erweitert. Die Einrichtung entspricht dem Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuung ab dem ersten Lebensjahr. Die Kita „Regenbogen“ ist in vier Gruppen aufgeteilt und verfügt über 90 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren. Darin enthalten sind 19 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Das Konzept enthält nach Angaben der Kita verschiedene Schwerpunkte, unter anderem in der religiösen Erziehung, Sprachförderung und in der Wald- und Naturpädagogik. Für berufstätige Eltern stehen 48 Ganztagesplätze für die Kinder zur Verfügung. Täglich wird ein warmes, frisch zubereitetes Mittagessen gegen einen Kostenbeitrag angeboten.

Ortsbürgermeister Karl Schäfer gratulierte der Kindertagesstätte zum 50-jährigen Bestehen. „Neben dem Elternhaus kommt der Kita eine wichtige Aufgabe bei der Erziehung unserer Kinder zu. In dieser Einrichtung machen die Kinder ihre ersten Erfahrungen im Zusammenleben in der Gruppe. Dieses Erlebnis ist wichtig für das soziale Verhalten der Kinder“, so Schäfer.

Zwei Obstbäume als Geschenk der Ortsgemeinde

Die Ortsgemeinde und die Kirchengemeinde sehen in der Kita-Arbeit nach seinen Worten eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Dies dokumentierten sehr eindrucksvoll die Zahlen der zur Verfügung stehenden 180 Kita-Plätze in den beiden Einrichtungen in Maikammer. Dort werde eine hervorragende Arbeit zum Wohle der Kinder und deren Eltern geleistet, so Schäfer weiter. Er bedankte sich bei der Kirchengemeinde für die offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei dieser wichtigen Aufgabenstellung.

Damit die Kita immer an ihr Jubiläum erinnert wird, brachten Ortsbürgermeister Schäfer und der Beigeordnete Klaus Humm zwei Obstbäume als Geschenk der Ortsgemeinde mit. Diese sollen von den Kindern in der Gemarkung gepflanzt werden.