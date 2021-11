Der Protestantische Kirchbauverein in Freimersheim unterstützt die Sanierung der historischen Schlimbach-Orgel mit 15.000 Euro. In der jüngsten Mitgliederversammlung wurde auch mitgeteilt, dass sie in einem Gottesdienst wieder in Dienst gestellt werden soll. Mit möglichst weiteren Konzerten möchte der 36 Mitglieder zählende Verein die Orgel aber noch einem größeren Publikum vorstellen. Davon abgesehen soll, wenn möglich, wieder das weihnachtliche Musizieren vor der Kirche veranstaltet werden. Der Termin wäre am 23. Dezember. Zudem kündigt sich die nächste Aktion für den seit 2004 bestehenden Verein an: Um Vögel aus der Kirche zu halten, sollen drei Kipp-Fenster mit einem speziellen Drahtgitter versehen werden, wie Pfarrerin Elke Wedler-Krüger mitteilte.