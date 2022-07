Die Ortsgemeinde Maikammer feiert vom 15. bis 18. Juli seine traditionelle Kerwe. Wegen der Umbaumaßnahmen im Ortskern wird das Fest ausnahmsweise an anderer Stelle gefeiert.

Weil im Zentrum Maikammers aktuell ein barrierefreies Fußwegeleitsystem errichtet wird, findet die Kerwe dieses Jahr ausnahmsweise in der Immengartenstraße neben dem Rathaus statt. An allen Festtagen versorgt die Feuerwehr Maikammer die Besucher mit Weinen und Sekt aus Maikammer sowie einem Catering. Am Freitag, 15. Juli, öffnet um 18 Uhr der Ausschank. Um 19 Uhr eröffnen die Maikammerer Weinprinzessin Sarah I. und Ortsbürgermeister Karl Schäfer