Der Jugendhort im ehemaligen Pfarrhaus in Bornheim wird barrierefrei umgestaltet. Für das Projekt hat die Gemeinde einen Förderbescheid erhalten. Was ist geplant?

Schon seit rund 20 Jahren ist für die Nachmittagsbetreuung der Bornheimer Grundschulkinder gesorgt, wie Ortsbürgermeisterin Elke Thomas berichtet. Anfangs wurde sich in der Kita um sie gekümmert, später übernahm die Gemeinde das ehemalige Pfarrhaus in Erbpacht, um darin einen Jugendhort einzurichten. Bis zu 40 Mädchen und Jungen können das Angebot wahrnehmen, fast alle Plätze sind laut Thomas belegt. Die Betreuung geht bis 17 Uhr und damit eine Stunde länger als in der Grundschule Dammheim.

Der Jugendhort, der sich im rückwärtigen Bereich der Kita befindet, soll nun für rund 200.000 Euro umgestaltet werden. Vor allem in puncto Barrierefreiheit wird investiert, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, sagt Thomas. So soll am Haupteingang ein rollstuhlgerechter Aufzug eingebaut werden. Darüber hinaus sind barrierefreie Toiletten im Gebäude vorgesehen.

Die Verantwortlichen hatten bislang auf die Landeszuschüsse gewartet, um das Projekt in die Tat umsetzen zu können. Nachdem nun der Förderbescheid in Höhe von 80.000 Euro eingetroffen ist, sollen die Planungen vorangetrieben werden. Nach der Sommerpause dürften die Arbeiten beginnen, sagt Elke Thomas.