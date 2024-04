Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein ganzes Haus, in dem sich Kinder und Jugendliche entfalten können – die Jugendpflegerinnen in Offenbach freuen sich. Am 4. Mai wird das neue Jugendzentrum offiziell eingeweiht. Was die Verbandsgemeinde dem Nachwuchs zu bieten hat.

Ein Tischkicker, ein Billardtisch, und sogar ein Fernseher mit einer Spielkonsole gehören zur Ausstattung des Jugendzentrums in Offenbach, das in Kürze eingeweiht wird.

Die beiden Jugendpflegerinnen