An historischen Häusern und Plätzen in Freimersheim sind in den vergangenen Tagen Tafeln angebracht worden, die Interessierte über den geschichtlichen Hintergrund des Objektes oder Ortes informieren.

Die Idee hatte Sabine Brunnemer bereits im vergangenen Jahr im Zuge der Vorbereitungen zum Dorfjubiläum eingebracht. Gemeinsam mit Alexandra Thews sammelte sie zu sechs Orten Informationen. Heike Dernberger, die bereits durch ihre Arbeit als Redaktionsleiterin des Jubiläumsbuchs mit der Historie der Gemeinde vertraut war, sammelte und bearbeitete die gesammelten Informationen zu sieben weiteren Gebäuden, Plätzen, Brunnen und den beiden Kirchen sowie die Hinweistafel am Glashaus, auf der alle Orte vermerkt sind.

Die 35 mal 25 Zentimeter großen Tafeln mit dem neuen Ortslogo zeigen historische Fotos und berichten kurz, von der Geschichte des jeweiligen Ortes oder Gebäudes. Bei der Recherche konnten die Verantwortlichen beispielsweise auch das genauere Alter des alten protestantischen Pfarrhauses ermitteln. Ging man bisher davon aus, dass dieses unter Denkmalschutz stehende Gebäude etwa von 1742 stammt, belegt eine fundierte Arbeit des Historikers Marcel Münch, dass das Gebäude von 1672 stammt und davon auszugehen ist, dass es sogar schon vor dem Dreißigjährigen Krieg stand. Das alte Pfarrhaus ist also schon mindestens 350 Jahre alt.

Tafeln werden vorgestellt

Beginnend am Glashaus beim Dorfplatz, gegenüber dem Rathaus, führt die Runde zu den weiteren zwölf Beschilderungen, die erst die Hauptstraße Richtung Osten bis zur Ackergasse an die katholische Kirche führt. Geht man vom Dorfplatz aus die Hauptstraße entlang Richtung Westen, finden sich dort und in der Burgstraße weitere sieben Beschilderungen. Zuletzt führt der Weg an den nördlichen Teil des Friedhofs, wo nicht nur denkmalgeschützte Grabsteine stehen, sondern auch noch das fränkische Plattenkammergrab zu finden ist, das anlässlich der Flurbereinigung 1961 südlich der Ackergasse gefunden wurde.

Die Gestaltung der Informationstafeln lag, wie schon beim Jubiläumsbuch, bei Alex Kessel von der Sanset Mediengestaltung in Freisbach. Am Kerwe-Sonntag werden um 14.30 Uhr am Dorfplatz die Arbeiten vorgestellt.