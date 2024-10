Die Verbandsgemeinde Edenkoben wird künftig die Stelle des Wehrleiters hauptamtlich besetzen. Damit ist sie nach Angaben der Kreisverwaltung SÜW die erste Kommune im Landkreis, die diesen Weg beschreitet. Bislang wird der Posten in der VG Edenkoben ehrenamtlich von Bernd Sturn ausgefüllt, der im Frühjahr 2025 ausscheidet und nicht für eine weitere, zehnjährige Amtszeit zur Verfügung steht. Hintergrund der Änderung ist die Tatsache, dass die Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz immer komplexer und herausfordernder werden. Nach Angaben des zuständigen Brandschutzdezernenten Eberhard Frankmann (CDU) werde versucht, die Stelle möglichst ab April zu besetzen. Die jährlichen Personalkosten dürften zwischen 60.000 und 70.000 Euro betragen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion habe diese Änderung begrüßt. Der Verbandsgemeinderat Edenkoben hat sich in seiner jüngsten Sitzung für diese Personalie entschieden, sie ist Teil des Feuerwehrbedarfsplanes. In anderen Verbandsgemeinden im Kreis sind auch schon Rufe nach hauptamtlichen Wehrleitern laut geworden. Die stellvertretende Wehrleitung in der VG Edenkoben wird ihre Aufgaben wie bisher ehrenamtlich wahrnehmen, gewählt wird die Person von den Wehrführern.