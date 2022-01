Zwei Klassen der Hochstadter Hainbachschule werden vorübergehend in Container unterrichtet, weil ihre Klassenräume erweitert werden. Einem entsprechenden Bauantrag hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

Die Gründe für den Schritt sind komplex, wie Offenbachs Verbandsbürgermeister Axel Wassyl im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt: „Die Hainbachschule haben wir bereits vor einigen Jahren komplett energetisch saniert. Am Schulgebäude selbst ist baulich alles in Ordnung.“ Die Kinderzahlen in Kombination mit der in den vergangenen Jahren entstanden ergänzenden Bebauung in Hochstadt habe auf einen zusätzlichen Raumbedarf ab dem Schuljahr 2022/23 hingedeutet.

Auch die betreuende Grundschule werde immer stärker angenommen, so dass hier ebenfalls mehr Platz benötigt wird. Darüber hinaus müsse die Ortsgemeinde einen neuen Kindergarten bauen, um den steigenden Bedarf nach Betreuungsplätzen abdecken zu können. Die bestehende Kita ist in dem ehemaligen Schulpavillon direkt am Schulhof beheimatet. Früher wurde dieses Gebäude von der Hainbachschule genutzt. Sobald die Kita in ihr neues Domizil östlich der bestehenden der Einrichtung umgezogen ist, soll ihre derzeitige Wirkungsstätte wieder zu schulischen Zwecken genutzt werden. „Bis es so weit ist, nutzen wir die Schulcontainer“, erklärt Wassyl.

Der Erwerb der Container inklusive des Aufstellens koste 25.0000 Euro, die Ausstattung verschlingen weitere 50000 Euro. Aus den Sitzungsunterlagen geht hervor, dass die Nutzfläche insgesamt 134,10 Quadratmeter betragen wird.