Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Voll war es am Sonntag beim deutsch-französischen Bauernmarkt des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen in Maikammer. Leer dagegen waren schon am frühen Nachmittag einige Stände. Wer noch von dem Andrang profitierte.

„Wenn in Maikammer etwas ist, ist immer viel los“, sagt eine Frau, die am Stand von Evelyne Cappelaire-Hell aus Wingen im Elsass eigentlich Bauernbrot kaufen wollte. „Das Brot