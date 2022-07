Nachdem vor einer Woche die höchste Auszeichnung des Goldenen Löwen mit Brillanten an 38 verdiente Fasnachter für 44-jähriges aktives fasnachtliches Engagement in Speyer verliehen wurde, setzte die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine an diesem Wochenende in Deidesheim den Ehrungsreigen fort. Für 22 Jahre Narrenengagement erhielten 269 Fasnachter den Goldenen Löwen. 157 Frauen und 112 Männer wurden in diesem Jahr geehrt. Die höchste Anzahl kam diesmal aus dem Bezirk Vorderpfalz mit 85 Personen. Der jüngste Löwenträger war 25 Jahre, der älteste 75 Jahre. Rund 800 Geehrte und Gäste kamen zu den zweitägigen Feierlichkeiten in die Stadthalle Deidesheim, die ausgewählte Gesangsgruppen und Garden aus den vier Bezirken musikalisch und tänzerisch begleiteten.

Aus dem Verbreitungsgebiet der Südpfalz-Ausgabe der RHEINPFALZ geehrt wurden: Julia Eck, Anna-Lena Sümer und Jacqueline Dyck-Laux (alle Billigheimer-Ingenheimer Carneval Club Purzelhasen), Theresa Riß und Julia Hengen (beide CV Narrhalla Herxheim), Andreas Hahn (Altrhein-Narren Wörth), Hansjörg Wöhrle und Klemens Lind (beide Bienwald-Karneval-Gesellschaft „Die Krautköpf“), Dieter Hammann und Martin Baumstark (beide Impflinger Carnevalverein „Die Hanebber“), Thomas Koch, Andrea Koch und Thomas Fecht (alle Karnevalgesellschaft Offenbach „Die Froschkoepp“), Saskia Mendel, Christine Steiner und Michelle Pfeiffer (alle Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß „Die Stecher“), Lara Forchheim (Karnevalverein Lustavia), Jennyfer Hantke und Sarah Hüther (beide Karnevalverein Rot-Weiß Klingenmünster), Daniel Poth und Alexander Glatz (beide KV Frohsinn 1875), Ursula Hirth und Gisela Wagner-Lang (beide Landauer Carnevalverein), Manfred Olbrich (Pfälzer Guggeglucke), Thomas Schreiner, Julia Gehm und Daniel Krapp (Rhodter Wämscht), Alexandra Krieg und Loraine Huhn (KV „Die Bockstallesier“ Annweiler).