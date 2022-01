Zahlreiche Beschwerden erreichten die Kreisverwaltung im Laufe der vergangenen Woche. In mehreren Gemeinden blieben die gelben Säcke liegen. Die Probleme bei der Abholung lagen am hohen Müllaufkommen während der Feiertage. Sie hatten aber noch einen anderen Grund.

Herumliegende Müllsäcke vor dem Gartenzaun, das nimmt man zum Abfuhrtag hin. Länger will man diesen Anblick aber nicht ertragen. Dass in der vergangenen Woche vielerorts gelbe Wertstoffsäcke nicht termingerecht abgeholt wurden, verstimmte etliche Bürger. Beim Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft (EWW) des Kreises Südliche Weinstraße hagelte es Beschwerden. Besonders aus den Orten Hochstadt, Essingen und Offenbach, wo Wertstoffsäcke teilweise übers Wochenende liegen blieben.

Dabei ist der EWW gar nicht für die gelben Säcke verantwortlich – weder organisatorisch noch finanziell. Die Zuständigkeit liegt beim Dualen System Zentek GmbH & Co KG aus Köln und dessen Vertragspartner für das hiesige Gebiet, der Firma Süd-Müll. Unmittelbar nach der Reklamation habe sich der EWW mit Süd-Müll in Verbindung gesetzt, teilt die Kreisverwaltung mit. Laut der Entsorgungsfirma hätten wegen der Feiertage und des Jahreswechsels teilweise doppelt so viele Säcke eingesammelt werden müssen wie üblich. Trotz des Einsatzes eines Zusatz-Lkw habe man die Menge nicht geschafft, und Säcke hätten liegen bleiben müssen. Die Abfuhren seien nachgeholt worden.

Probleme bei Umstellung der Abfuhrtage

Da ab dieser Woche erstmals der Wechsel von der vier- auf die zweiwöchentliche Leerung vollzogen wird, gehe man davon aus, dass sich die Menge der Wertstoffsäcke und damit auch die Abfuhr ab der zweiten Abholung normalisieren werde. Das Duale System hatte einige Neuerungen ab dem Jahr 2022 im Kreis Südliche Weinstraße angekündigt. Neben der häufigeren Abholung wurde die Qualität der Säcke verbessert. Die neuen Säcke sollen reißfester sein, heißt es. Zudem ändern sich in vielen Gemeinden die Wochentagen zur Abholung. Das hatte in Ilbesheim vermutlich zu Umstellungsproblemen geführt, informiert die Kreisverwaltung. Kontrollfahrten hätten stattgefunden.

Der EWW weist darauf hin, dass die Wertstoffsäcke am Abfuhrtag ab 6 Uhr an der Straße stehen müssen, daher empfehle es sich, die Säcke schon am Vorabend bereitzustellen, wie dies auch bei den Müllgefäßen der Fall sein sollte. Gerade in den Gemeinden, in denen von der Firma Süd-Müll ab diesem Jahr ein anderer Abholtag festgelegt wurde, sollte auf die rechtzeitige Bereitstellung geachtet werden.