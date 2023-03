Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Pilzesammeln mit seinen Eltern und seinem Bruder findet der eineinhalbjährige Noa Becker in der Nähe des Forsthauses Heldenstein ein Stück Metall. Schnell ist klar, es handelt sich dabei um die Erkennungsmarke eines US-Soldaten, der vor 77 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Dank des Sensationsfundes ist das Schicksal des Piloten nun geklärt.

Am 19. Oktober 1944 kollidierten zwei amerikanische Militärmaschinen bei dichtem Nebel in der Nähe des Forsthauses Heldenstein und stürzten in den Wald. 14 Soldaten fanden den Tod.