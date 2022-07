Die Maikammerer Kerwe ist am Freitagabend an ungewohnter Stelle eröffnet worden. Im Ortskern finden Umbaumaßnahmen für das barrierefreie Fußwegeleitsystem statt. Deshalb wird ausnahmsweise beim Rathaus in der Immengartenstraße gefeiert. Die Maikammerer Weinprinzessin Sarah I. und Ortsbürgermeister Karl Schäfer gaben den Startschuss zur Kerwe, die bis Montagabend mit einigen Programmpunkten aufwartet. Unter anderem zeigt die Jugendfeuerwehr am Samstag um 14 und 15.30 Uhr ihr Können, und am Sonntag findet von 12 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür im Feuerwehrgerätehaus statt. Von 13 bis 18 Uhr ist verkaufsoffener Sonntag. Musik gibt es am Samstag von Insanity, am Montagabend von den Gitarrenhelden.