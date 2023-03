Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Kurstadt fehlt es an öffentlichen Spielplätzen, findet eine Einwohnerin. Während der Lockdowns zählte sie zur Ablenkung mit ihren Enkeln am Bahnhof die Züge. Bis zum Herbst soll es laut Stadt Besserung geben, doch sicher ist das noch nicht.

„Ich ärgere mich jeden Tag, wenn ich vorbei gehe“, sagt Ulrike Köller Weber. Ihr Ärger gilt nicht nur dem geschlossenen Spielplatz in der Karl-Popp-Straße. Es