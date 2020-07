Gute Nachrichten für Wasserratten: Das Land gibt noch in diesem Jahr seinen Zuschuss für das Trifelsbad. Damit steht der baldigen Sanierung des Annweilerer Freibads nichts mehr im Weg. Bei einem Vor-Ort-Termin auf Einladung von SPD-Landtagsabgeordnete Alexander Schweitzer sagte Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD), dass das Trifelsbad im Jahresförderplan 2020 stehe. Er versicherte, dass eine Förderung mit „hoher Priorität erfolgen“ soll, sobald ein Antrag der Verbandsgemeinde vorliegt. Dieser wird aktuell erarbeitet. Am Montag wurde ein Planungsbüro beauftragt. Der VG-Rat hatte im Mai beschlossen, das Freibad für rund 3,25 Millionen Euro zu sanieren. Die derzeit gefliesten Becken sollen mit Edelstahl ausgekleidet werden. Zudem sollen die Technik erneuert und das Planschbecken mit Wassererlebnis-Elementen aufgewertet werden. Das Trifelsbad bleibt in diesem Jahr geschlossen. Nicht wegen der Corona-Hygienebestimmungen, sondern weil die Bausubstanz des Schwimmerbeckens mittlerweile so marode ist, dass eine umfassende Fliesensanierung notwendig wäre. Die spart man sich nun und will im Winter gleich in die Generalsanierung des Freibads gehen.