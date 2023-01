Für die Ortsgemeinde Waldhambach endete das Jahr mit einer traurigen Nachricht. Ihr Ehrenbürger Willi Mandery ist am 28. Dezember im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Entwicklung und heutige Infrastruktur des Ortes sind eng mit dem Altbürgermeister verknüpft. Der vielseitige Macher war bis 1993 im Steinbruch in Albersweiler als Sprengmeister und Betriebsratsvorsitzender beschäftigt. Verantwortung in öffentlichen Ämtern hatte er schon früh übernommen. 1960 wurde er als jüngstes Mitglied in den Gemeinderat seines Heimatortes gewählt. Ab 1974 war er Beigeordneter, von 1994 bis 2004 Ortsbürgermeister. 1970 initiierte er die Partnerschaft mit der elsässischen Gemeinde Waldhambach. Den TuS Waldhambach führte er von 1962 bis 1989 als Vorsitzender. Von 1947 bis 1990 war er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, davon 17 Jahre als Wehrführer. Aktiv war er im Pfälzerwald-Verein und in der Kirchenstiftung St. Wendelinus. Im Männergesangsverein Waldrohrbach sang er mehrere Jahre. Seine politische Heimat war die CDU. 1975 gründete er den Ortsverband Waldhambach mit und war bis 2013 dessen Vorsitzender. Von 1973 bis 2004 engagierte er sich im Verbandsgemeinderat. Von 2001 bis 2014 war er Kreisvorsitzender der Seniorenunion SÜW.

Der stark engagierte Ehrenbürger wird vielen mit seiner fröhlichen Art in Erinnerung bleiben. Willi Mandery hinterlässt seine Frau Gerlinde, zwei Kinder, zwei Enkel und zwei Urenkel. Die Beerdigung ist am Mittwoch, 11. Januar, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Waldhambach.