Die seit Jahren schwelende Frage, an welcher Stelle im Ort das neue Feuerwehrhaus stehen soll, konnte im Essinger Gemeinderat erneut nicht abschließend geklärt werden. Das hängt auch mit der Frage zusammen, ob die Dalberghalle noch erweitert wird. Denn dann käme das Grundstück nördlich der Halle als Standort nicht in Betracht. Letztlich favorisiert wird mehrheitlich ein Grundstück an der Grundschule. Hinzu kommt noch die Absicht, in die geplante Machbarkeitsstudie für ein Neubaugebiet zwei Grundstücke mit aufzunehmen, die an dieses Gebiet angrenzen und wo dann ebenfalls das neue Feuerwehrhaus errichtet werden könnte. Grund für einen Neubau des Feuerwehrhauses sind veränderte gesetzliche Anforderungen wie beispielsweise die Bereitstellung getrennter Umkleideräume und Toiletten für Frauen und Männer. „Es gibt zwar in dieser Sache keinen Zeitdruck, bis wann das neue Haus stehen soll. Allerdings zieht sich die Sache nun schon seit Jahren hin und sollte endlich einmal zum Abschluss gebracht werden“, erklärt Ortsbürgermeisterin Susanne Volz (FWG).