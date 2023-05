Am Freitag kurz nach 18 Uhr sind bei der Polizei und der Feuerwehr in Edenkoben mehrere Notrufe über eine in Brand geratene Gartenlaube und explosionsartige Geräusche eingegangen.

Der Brandort lag in Schrebergärten in der Innenstadt von Edenkoben, zwischen der Luitpoldstraße im Norden und der Bahnhofstraße im Süden. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Als die Rettungskräfte wenig später vor Ort eintrafen, standen bereits drei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage unterhalb des Kirchbergparkplatzes in Vollbrand.

Rauch und Flammen waren weithin zu sehen. Foto: Willi Langfinger

Die Knallgeräusche seien vermutlich durch explodierende Sprühdosen im Inneren einer Laube zu erklären gewesen, so die Polizei. Vor Ort befindliche Gasflaschen wurden von den Feuerwehren Edenkoben und Edesheim heruntergekühlt, sodass keine Explosionsgefahr mehr von ihnen ausging. Die Wehrleute konnten auch verhindern, dass die Flammen auf weitere Parzellen in der Nachbarschaft übergriffen. Die sehr enge Bebauung in diesem Bereich erschwerte die Löscharbeiten, zudem mussten sehr lange Schlauchleitungen zur Wasserförderung gelegt werden, teilte Feuerwehr-Pressesprecher Ingo Satter aus Edenkoben mit.

Aufräumarbeiten nach dem Brand. Foto: Feuerwehr Edenkoben

Die Polizei vermutet als Brandursache „nicht ordnungsgemäßen Umgang mit noch glühender Grillkohle“ bei einem der Gartenhäuser. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Das Feuer habe dann sehr rasch auf die Nachbarhütten übergegriffen. Der Gesamtschaden dürfte sich laut ersten Schätzungen der Polizei auf rund 7000 Euro belaufen.

Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigung im Bereich der angrenzenden Bahnhofstraße. Beim Einsatz haben sich nach Polizeiangaben zwei Feuerwehrangehörige leicht verletzt. Die Wehren waren mit 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.