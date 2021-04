Gut 50 Bauplätze stehen im Baugebiet Eulbusch III im Norden der Gemeinde zur Verfügung, rund 200 Bürger werden dort leben. Die Erschließung der Flächen ist inzwischen abgeschlossen. Am Dienstag ist das Baugebiet offiziell freigegeben worden.

Ruhige Lage und freier Blick aufs Hambacher Schloss – das Baugebiet Eulbusch III am nördlichen Rand der Ortsgemeinde Maikammer ist enorm nachgefragt. Im Februar vergangenen Jahres begann die Erschließung, jetzt ist nach 14 Monaten der Startschuss für den Häuserbau gefallen. „Die ersten Bagger werden bald rollen“, sagte Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) bei der offiziellen Freigabe des Baugebiets am Dienstag.

Auf einer Fläche von etwa vier Hektar sind 51 Bauplätze geschaffen worden, vorwiegend für Einzel- und Doppelhäuser. Die Gemeinde hatte 21 Grundstücke im Eigentum, die sie nach einem Punktesystem vergab, wie Schäfer erklärte. Es habe dafür 500 Interessenten gegeben, von denen nach einer ersten Vorauswahl 170 übriggeblieben seien.

Auf zwei Grundstücken seien in dem Baugebiet Mehrfamilienhäuser geplant, so Schäfer weiter. Auch hier sei die Nachfrage riesig. Für insgesamt 28 Wohnungen habe es bereits 180 Anfragen gegeben. Die Häuser werden laut Schäfer von der Edenkobener Gerst-Gruppe gebaut, die auch die Erschließungsarbeiten ausführte.

Wärme aus der Erde

Das Besondere an dem Baugebiet ist die Wärmeversorgung, denn hier wird das Konzept der „kalten Nahwärme“ umgesetzt. Statt fossiler Brennstoffe wird dabei die Erdwärme genutzt. Mit einer Pumpe wird Wasser gefördert, das eine Temperatur von fünf bis zehn Grad hat, und dann über ein Leitungssystem zu den Häusern geführt wird. Dort wird die Wärme verdichtet, so dass damit geheizt werden kann. Im Sommer kann die Sole für die Gebäudekühlung verwendet werden.

Alle Grundstücke der Ortsgemeinde und die beiden Mehrfamilienhäuser werden an dieses Netz angeschlossen. Für Privateigentümer ist es eine Option. Der Bau der Brunnen soll in Kürze beginnen, informierte ein Sprecher der Erschließungsgesellschaft, in der sich die VR-Baulandentwicklungsgesellschaft mbH und die Pfalzwerke Infrastruktur GmbH zusammengeschlossen haben. „Mit dieser innovativen Wärmeversorgung sind wir auch unserem Leitbild als Cittàslow-Gemeinde gerecht geworden“, sagte Schäfer, der die „perfekte Abwicklung“ der Erschließungsarbeiten lobte.

Maikammer habe über viele Jahre auf die Entwicklung des Innenbereichs gesetzt, bevor dann neue Baugebiete erschlossen worden seien – zuerst Im Erb I und II und nun das Baugebiet Eulbusch III. Der Druck auf dem Wohnungsmarkt sei weiterhin sehr hoch, betonte der Ortsbürgermeister.