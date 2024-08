Der neue Radweg zwischen Vorderweidenthal und Erlenbach war eine schwere Geburt. Besser gesagt, er ist es noch. Denn ganz fertig ist der Bau noch nicht. Woran hängt es denn?

Den Lückenschluss zwischen der Südlichen Weinstraße und dem Dahner Land, also zwischen Vorderweidenthal und Erlenbach, wünschen sich viele Radfahrer schon lange. Das blieb auch dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) nicht verborgen. Doch die Planung der Trasse zog sich hin. Ein Hindernis nach dem anderen verzögerte das Vorhaben. Zunächst musste geklärt werden, wie Radfahrer künftig die B427 bei der Erlenbacher Kreuzung möglichst sicher überqueren sollen. Ein Fahrbahnteiler wurde als Lösung auserkoren. Dann machte das angrenzende Vogelschutzgebiet Probleme. Schließlich musste noch Land angekauft werden. Im Januar 2023 waren endlich sämtliche Hürden überwunden und es konnte losgehen mit dem Bau.

Fertig sein sollte die neue Strecke bereits im Frühjahr 2024. Daraus wurde allerdings nichts. Denn Probleme traten nicht nur während der Planung, sondern auch während der Bauphase auf. Langanhaltende Regenfälle im Frühjahr 2024 hätten die Arbeiten verzögert, wie der LBM auf Nachfrage mitteilt. Zudem seien nicht vorhersehbare, größere Hangsicherungsarbeiten nötig gewesen. Sichtbar wird das zwischen Vorderweidenthal und der Erlenbacher Kreuzung, wo eine mehrere Meter breite Betonwand steht.

Für Radfahrer geht es noch nicht bis Erlenbach. An der Bundesstraße ist erstmal Schluss. Foto: cde

An der Bundesstraße ist erstmal Schluss

Anfang August war es dann aber tatsächlich so weit. „Der Radweg entlang der L490 ist für den Radverkehr freigegeben“, teilte der LBM auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Das heißt allerdings nicht, dass Radler nun komfortabel von Vorderweidenthal nach Erlenbach rollen können. Denn kurz nach dem Mitfahrerparkplatz, wo die Bundesstraße überquert werden muss, stehen Absperrungen mit dem Hinweis „Radweg nach Erlenbach gesperrt“. Der Anschluss in Erlenbach fehle wegen erforderlicher Arbeiten für ein Schachtbauwerk noch, schreibt der LBM. Zuständig dafür sind die VG-Werke Bad Bergzabern, die den Radwegbau nutzen, um Kanal- und Wasserleitungsarbeiten zu erledigen. Wann die Werke fertig sein werden, ist nicht bekannt.

Ständiger Begleiter des Radwegbaus waren Vollsperrungen der Landstraße von Vorderweidenthal nach Erlenbach sowie der Bundesstraße, die diese Strecke quert. Und es steht auch schon die nächste Sperrung an. Denn die komplette Fahrbahn der L490 ist nur deshalb freigegeben, weil die Baufirma von 9. bis 25. August Betriebsferien hat. Ab 26. August kündigt der LBM die Sanierung der Straße zwischen Sägmühle und Vorderweidenthal an. Unter Vollsperrung bis in den September hinein.

Ein Parkplatz, der nicht angefahren werden darf

Apropos Vollsperrung. Die gilt in gewisser Weise auch für den Mitfahrerparkplatz unweit der Erlenbacher Kreuzung. Denn an beiden potenziellen Zufahrten steht ein Verbotsschild. Hinein dürfen demnach nur Fahrräder und Mopeds. Ein Grund für diese Regelung ist nicht ersichtlich. Kann er auch nicht, denn die Sperrung ist überhaupt keine Absicht. „Die Zufahrt zum Mitfahrerparkplatz ist von der B427 kommend für Autos nicht gestattet“, erklärt der LBM. Die Zufahrt solle über die L490 erfolgen. „Leider steht dort tatsächlich ein Schild, das die Zufahrt verbietet. Dies wird schnellstmöglich behoben.“