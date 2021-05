Auf dem Parkdeck in Maikammer wird eine weitere Teststation in der Gemeinde eingerichtet. Das hat Ortsbürgermeister Karl Schäfer mit dem Analyseunternehmen Andreas Adel aus Edenkoben von „Mobiles testen-Pfalz“, einem beim Land registrierten Testteam, vereinbart.

Die Teststation wird nach Mitteilung von Schäfer am Freitag, 28. Mai, 16 Uhr, ihren Betrieb aufnehmen. Öffnungszeiten sind: montags, mittwochs und freitags jeweils von 16 bis 19 Uhr. Am Standort der Teststation in Edenkoben, neben der Polizeiinspektion, hat das Team dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Bei Bedarf werden die Öffnungszeiten verlängert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nach 15 Minuten erhält man seine Bescheinigung über das Testergebnis. Auch Kinder können mit dem vom Land zugelassenen „Lolli-Test“ getestet werden. Die Tests sind kostenlos.

Schäfer freut sich, dass mit dieser Station die Rahmenbedingungen für die Bürger, die Gastronomie und Hotellerie in der Ortsgemeinde und der Region erheblich verbessert werden könnten. Mit der Öffnung der gastronomischen Betriebe und der Hotels Anfang Juni und der erforderlichen Testungen in diesem Bereich werde der Testbedarf erheblich ansteigen. „Die Station auf dem Parkdeck ist eine sinnvolle Ergänzung zur Teststation im Bürgerhaus und ermöglicht Testungen an zusätzlichen Tagen“, so der Ortsbürgermeister.