Der Ortsgemeinderat Maikammer begrüßt die Bildung einer „Cittàslow-Region“ mit Deidesheim und Neustadt.

Mit Deidesheim und Maikammer liegen die beiden rheinland-pfälzischen Cittàslow-Gemeinden in unmittelbarer Nähe zueinander. Dazwischen liegt die Stadt Neustadt, die aufgrund ihrer Größe der Vereinigung nicht beitreten, im Rahmen einer Cittàslow-Region aber kooperieren kann. Kerngedanke von Cittàslow ist die Verbesserung der Lebensqualität und die Betonung der kulturellen Diversität.

Maikammers Ortsbürgermeister Karl Schäfer wies im Ortsgemeinderat auf die schon bestehenden Kooperationen mit Deidesheim, beispielsweise beim Boulevardtheater Deidesheim-Maikammer, und mit Neustadt, beispielsweise bei den Schulen oder beim Projekt „Gemeindeschwester Plus“, hin. Wie wichtig ein gutes Miteinander in der Region ist, habe auch die Diskussion über das Impfzentrum gezeigt – die Verbandsgemeinde Maikammer ist inzwischen Neustadt zugeordnet. Profitieren könne Maikammer beispielsweise von den Auslandskontakten Neustadts, beispielsweise zur „Slow-Region Roero“ in Italien. Der Zusammenschluss zur „Cittàslow-Region sei ein Alleinstellungsmerkmal, der gut zur Zertifizierung der gesamten Deutschen Weinstraße als Nachhaltigkeitsregion passe, so Schäfer. Darüber hinaus werde es jedoch auch weiterhin eine enge Zusammenarbeit Maikammers mit der südlichen Weinstraße geben.