Der Offenbacher Ortsverband der CDU hat sich neu formiert. Neuer Vorsitzender ist Philipp Greifenhagen, der nach den Vorstandswahlen auf aktuelle Themen zu sprechen kam. Besonders hob er die Diskussion um das geplante Parkraumkonzept und die damit verbundenen Parkgebühren hervor. „Ja, auch der CDU-Vorstand hält es für notwendig, dass ein Parkraumkonzept erstellt wird. Es gibt Straßen und Ortsteile, die dringend eine Regelung brauchen.“ Der Ortsvorstand werde sich gemeinsam mit der CDU-Fraktion im Gemeinderat dagegen wehren, flächendeckende Parkgebühren in Offenbach einzuführen, die in vorangehenden Sitzungen des Gremiums angesprochen worden seien. Insbesondere in Bereichen, in denen der Ort von Auswärtigen profitiert, die mit dem Auto angereist kommen, sollte es keine Parktickets geben. Marco Gensheimer, Beigeordneter im Gemeinderat, nannte beispielsweise das Queichtalbad. „Außerdem würden wir mit einer Parkgebühr besonders Familien belasten, für die sowieso schon jede Freizeitaktivität eine finanzielle Überlegung ist.“ Gensheimer ging auch auf das Thema Erdölförderung ein, die den Ort seit Jahren schon beschäftigt. Der CDU-Ortsverband bekräftigte sein Nein zu diesem Vorhaben.

Der Vorstand

Vorsitzender; Philipp Greifenhagen, Stellvertreter: Sven Nitsche, Schatzmeisterin: Sandra Thiery, Beisitzer: Barbara Bantz, Anja Busch, Peter Garrecht, Ernst Gensheimer, Oliver Siebert und Christian Wentz, Rechnungsprüfer: Wolfgang Kloos und Thomas Mathäß.